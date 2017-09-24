Казахский биатлонист Савицкий завершил карьеру накануне ОИ-2018

Лучший биатлонист Казахстана четырёхкратный чемпион Азиатских игр Ян Савицкий рассказал, почему завершил карьеру за несколько месяцев до Олимпиады-2018.

«Ещё перед началом сезона-2016/17 я объявил своему личному тренеру, что Азиада и два последующих этапа Кубка мира станут моими заключительными стартами. С чем это связано? С семейными обстоятельствами. Ребёнку уже три года, а по факту я её не видел. Ни как она пошла, ни как заговорила. Теперь пытаюсь наверстать упущенное.

Если честно, из руководства мне позвонил только государственный тренер Максат Шаранов, с которым я дружу с самого детства. Он сказал: «Может, ты передумаешь, давай мы дадим тебе месяц-полтора, за это время ты все свои вопросы закроешь, договоришься с семьёй, ещё на один год останешься». В общем, попросил пойти друг другу навстречу. Мол, они помогут мне, а я им. Потом уже встретился с новым главным тренером сборной Казахстана Валерием Польховским. Он также уговаривал меня не завершать карьеру.

Да, Олимпиада, да, ещё один прекрасный этап в жизни, но если бы я согласился выступить в Южной Корее, то, возможно, остался бы тогда без семьи. Однако не для того я её создавал, чтобы потом из-за каких-то шести или восьми месяцев подготовки её потерять. На тот момент я чётко расставил приоритеты и сделал выбор в пользу жены и дочки. Считаю, что поступил верно», — приводит слова Савицкого Inform Turbo.