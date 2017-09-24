Президент ВАДА: мы просили Родченкова о содействии, но в этом было отказано

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди прокомментировал заявление бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в New York Times о том, что никто из ВАДА или спортивных федераций не пытался пообщаться с ним на тему сотрудничества.

«Говорится о том, что сделано заявление, но есть некоторые неточности, потому что время от времени мы просили выйти на связь и просили его содействия, но в этом было отказано. Так что если он недоступен, то должен говорить не с нами, он должен общаться с другими людьми», — приводит слова Риди ТАСС.