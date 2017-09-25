ВАДА планирует постепенно увеличивать бюджет в течение 4 лет

Руководство Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) разработало проект бюджета организации на четырёхлетний срок, с 2018 по 2021 год, сообщается на официальном сайте ВАДА. Планируется увеличение расходов на контроль, расследования, программу анонимных информаторов, обучающие и исследовательские программы, совершенствование системы ADAMS.

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли на исполкоме организации в Париже сообщил, что исходя из бюджета агентства в 2017 году, который составил $29,7 млн, для выполнения рекомендаций совета учредителей ВАДА потребуется увеличение бюджета на 8%, 15%, 15% и 5% в период с 2018 по 2021 год соответственно. Долгосрочный бюджетный план будет представлен на утверждение на заседании совета учредителей ВАДА в мае 2018 года.

Ниггли также заявил, что хотя четырёхлетний бюджетный план отражает финансирование, необходимое для расширения основных видов деятельности ВАДА, агентству необходимо гораздо больше, чтобы заботиться о «чистом» спорте. По этой причине агентство проводит дополнительную стратегию финансирования, которая будет ориентирована на взносы от корпораций, фондов и частных лиц.