Трамп: становиться на колено во время исполнения национального гимна неприемлемо

Президент США Дональд Трамп отреагировал на поведение американского бейсболиста команды «Окленд Атлетикс» Брюса Максуэлла, который встал на одно колено во время исполнения национального гимна перед матчем MLB. Таким образом, игрок отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа увольнять из клубов Национальной футбольной лиги игроков, которые не встают при исполнении гимна страны в качестве протеста против жёстокого обращения полиции с темнокожими гражданами страны.



«Вот так солидарность с национальным гимном и с нашей страной. Стоять со сложенными вместе руками — нормально, а становиться на колено неприемлемо. Ставлю плохую оценку!», — написал Трамп в своём «твиттере».

Бейсболист опустился на колено при исполнении гимна США