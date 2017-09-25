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Малышко: большой плюс, что с нами на тренировках работала Мякяряйнен

25 сентября 2017, понедельник. 10:01 Другие

Дмитрий Малышко, завоевавший бронзу чемпионата России по летнему биатлону в эстафете в составе сборной Санкт-Петербурга, прокомментировал своё выступление и рассказал о подготовке к сезону.

«Конечно, когда я уходил на этап, отрыв был огромный. Максимальная цель, которая стояла, — подобраться ближе к тройке. Когда я уходил на свой этап, третье место было, по моему мнению, очень далеко. Но тем не менее пришёл на «стойку» и отстрелял её чисто, понял, что всё реально. Было 25 секунд, но до первой отсечки я отыграл почти половину времени. Понял, что нужно бороться. Тем более самочувствие сегодня позволяло это сделать.

На последнем подъёме удалось вырвать бронзу. Сделал три мощных отталкивания, посмотрел, что за мной никто не садится, не зацепился. Понял, что третье место наше.

В прошлом году я здесь тоже был в неплохой форме, хотя подготовка была иная. Во-вторых, в прошлый раз мы сюда приезжали из Тюмени. Сейчас мы приехали из Бельмекена. И тогда, и сейчас довольно неплохое самочувствие. Сейчас, наверное, ещё лучше. Мы пробежали чемпионат в Болгарии, и я знал, что здесь буду находиться в хорошей форме.

С начала мая тренер нашей команды — Анатолий Николаевич Хованцев. Когда мы создавали свою группу, в которую подключились Алексей Слепов, Павел Магазеев, было волнительно. Переживал, как будет проходить подготовка, будут ли сбои, с какими проблемами столкнёмся. Анатолий Николаевич — грамотный тренер, все проблемы взял на себя. Пишет планы, они идут нам на пользу — я смотрю по летним сдвигам. Поэтому после двух сборов я успокоился, мы вработались, притёрлись. Большой плюс, что с нами и в стрельбе, и на скоростных тренировках работала Кайса Мякяряйнен. Два первых сбора мы находились в Контиолахти. Там были и белорусские спортсмены, и сборная Финляндии. Проводили и контактные тренировки, в основном стрелковые", — цитирует Малышко официальный сайт СБР.

Команда ХМАО-Югра выиграла мужскую эстафету на ЧР по летнему биатлону
Источник: Союз биатлонистов России Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Алексей Слепов Анатолий Хованцев Дмитрий Малышко Кайса Мякяряйнен
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