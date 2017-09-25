Цветков: мне было тяжеловато стрелять стоя

Максим Цветков, завоевавший серебро чемпионата России по летнему биатлону в составе команды Москвы, прокомментировал своё выступление. В состав команды также вошли Матвей Елисеев, Артём Сорокин и Кирилл Стрельцов.

«Не скажу, что доволен своим этапом. Со стойкой очень тяжело справлялся. Зацепился за ребятами — Антоном и Евгением — и пришёл немного не в своём темпе. Было мне тяжеловато стрелять стоя. Но ребята из команды молодцы, они справились.

В целом никаких особых ожиданий от этого чемпионата у меня не было. Я долго болел, две недели не проводил быстрых тренировок. Не представлял, какая будет форма у меня на этом чемпионате, какие результаты. Я понимал, что всё не очень удачно. Например, в спринте надо было рассчитывать только на стрельбу, что и получилось. Я очень доволен, что ноль стрельнул. Это главная задача была — хорошо отстрелять на этом чемпионате», — цитирует Цветкова официальный сайт СБР.