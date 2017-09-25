Стрельцов: в эстафете я находился не в лучшей форме, но смог отстоять медаль

Кирилл Стрельцов, завоевавший серебро чемпионата России по летнему биатлону в эстафете в составе команды Москвы, прокомментировал своё выступление. В состав команды также вошли Матвей Елисеев, Артём Сорокин и Максим Цветков.

«Своим этапом остался доволен. Прошёл его хорошо. Чуть-чуть заволновался на огневом рубеже из положения стоя, но справился с волнением, отстрелялся без кругов. На последнем круге немного «накрыло», потому что другие здесь гонки не бежал — пропустил из-за болезни. Находился не в лучшей форме, но смог дотерпеть, отстоять медаль», — цитирует Стрельцова официальный сайт СБР.