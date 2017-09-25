К. Резцова: над последним кругом мне ещё работать и работать

Кристина Резцова, завоевавшая бронзу чемпионата России по летнему биатлону в эстафете в составы команды ХМАО-Югры, прокомментировала своё выступление. В состав команды также вошли Екатерина Шумилова, Инна Смирнова, Екатерина Мошкова.

«Сегодня было тяжелее всего из всех трёх гонок. Во-первых, прямо перед нашим стартом пошёл дождь. Плюс усталость, вяло себя чувствовала с самого начала гонки. Конечно, старалась работать, догонять.

Лёжа допустила промах, но быстро сориентировалась и закрыла допом. Стоя немножко поторопилась, хотела быстрее уйти, потому что Ульяна ещё стреляла. Можно сказать, я практически не целилась — только навела и резко дёрнула. Наверное, это главная ошибка.

Конечно, над последним кругом мне ещё работать и работать, потому что, как и вчера, сил не хватило на последний круг. Стоит ещё поработать над этим», — цитирует Резцову официальный сайт СБР.