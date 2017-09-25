Кайшева: у нас как будто есть какое-то соперничество с Резцовой

Ульяна Кайшева, завоевавшая серебро чемпионата России по летнему биатлону в эстафете в составе команды Удмуртии, прокомментировала своё выступление. В состав команды также вошли Светлана Бочкарёва, Алёна Иванова и Валентина Телицина.

«Серебро — это хороший результат. Наша команда, можно сказать, плохо проявила себя на стрельбе. Слава богу, что обошлось без штрафных кругов. Но всё равно достаточно много допов.

На последний круг мы уходили вместе с Кристиной Резцовой. Это было напряжённо и очень интересно. На самом деле мне запомнился только последний круг и стрельба, когда я использовала все дополнительные, и Кристина тоже сразу за мной закончила стрельбу. В последнее время на сборах мы с ней постоянно живём в одной комнате, у нас как будто есть какое-то соперничество. Она перед гонкой напоминала, что мы бежим вместе на этапе, будем бороться, похоже, всё будет сложно. Так и получилось. И сделать отрыв получилось только на последнем подъёме», — цитирует Кайшеву официальный сайт СБР.