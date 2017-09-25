Пак: навестил Олю Медведцеву. Бодра и весела!

Член правления Союза биатлонистов России Александр Пак рассказал о состоянии здоровья двукратной олимпийской чемпионки, шестикратной чемпионки мира биатлонистки Ольги Медведцевой, которая получила черепно-мозговую травму в ДТП. В автомобиле, которым управляла Медведцева, находились также Светлана Слепцова и Ольга Вилухина.

«Навестил Олю Медведцеву. Бодра и весела! Выздоравливай, Оленька!

P.S. Идея фото не моя», – написал Пак на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Александра Пака.