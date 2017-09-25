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Трефилов: гандболистки у нас плюмажные, из мягкого зефира сделанные

25 сентября 2017, понедельник. 13:39 Другие

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, почему в преддверии отборочных матчей на чемпионат Европы россиянки провели спарринги с командой Южной Кореи. Сборная России одержала победы со счётом 26:25 и 49:40.

«Открою секрет – мы хотим с ними немного подружиться. Тем более следующая Олимпиада в Японии, и нам бы хотелось, чтобы мы почаще были в том регионе. Азиатский гандбол совсем отличается от европейского, поэтому надо быть в курсе. Мы и раньше с кореянками часто играли, а сейчас наши федерации заключили между собой соглашение о подготовке, и вот они приехали к нам. Кстати, у них совсем другая подготовка! Полтора месяца сбор шёл, потом они выехали в Европу и к нам попали уже после поездки в Германию. Сейчас их команду отпустят дней на десять, а потом они опять садятся на сбор – до чемпионата мира! И мы их увидим в следующий раз только в Норвегии на турнире. Такая у них советская система подготовки – на сборе поработали, а потом ждут результата.

Сработала бы такая схема у нас? Нет, к сожалению, у нас теперь плюмажные, фетровые, из мягкого зефира сделанные гандболистки. Больше десяти дней они не выдерживают. Мягкие-мягкие они у нас. Можно, конечно, заставить… Но пока удаётся, будем по привычной схеме работать. Хотя я всё время требую, чтобы мне больше времени давали на подготовку – я тогда больше уверен в себе. А когда путаешь имя и фамилию человека, который бегает на площадке, хорошего результата это не даёт.

Дарья Дмитриева у нас 1995 года рождения, у неё впереди ещё много лет игр за сборную. Виктория Калинина постарше всех – ей 28. Вике Жилинскайте тоже 28. Катя Ильина помоложе – ей 26. Думаю, двое ещё дотянут до Олимпиады точно – Дмитриева и Ильина. Но не забывайте, что приходит же время, когда женщинам надо заниматься тем, для чего их бог готовил. Поэтому необязательно, что они останутся», — цитирует Трефилова «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная России - Гандбол Евгений Трефилов
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