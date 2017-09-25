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Жуков: никаких оснований предполагать, что ОИ-2018 не состоятся, нет

25 сентября 2017, понедельник. 16:11 Другие

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил уверенность, что зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) отменены не будут. Дискуссия вокруг возможной отмены Игр обусловлена напряжённостью между Южной Кореей и КНДР, возникшей из-за испытаний ядерного оружия северокорейской стороной.

«Никаких оснований предполагать, что Олимпийские игры не состоятся, нет. Я вернулся из Лимы, и там на сессии МОК никто вопрос так не ставил. Нет смысла это обсуждать», — приводит слова Жукова «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Александр Жуков ОИ-2018 МОК
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25 сентября 2017, понедельник
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