Российские дуэты проиграли в 1/4 финала турнира по кёрлингу в Канаде

В Альберте (Канада) завершился международный турнир по кёрлингу среди смешанных команд – Service Experts Mixed Doubles. Чемпионы мира 2016 года россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в четвертьфинале проиграли канадской паре Хитер Недоин / Дэвид Недоин со счётом 3:8.

Мария Комарова и Даниил Горячев на этой же стадии турнира уступили китайцам Ван Руи и Ба Де Син — 3:7.

В финале канадцы Джен Бакстер и Марк Дэйси победили своих соотечественников Хитер Недоин и Дэвида Недоина со счётом 8:3.