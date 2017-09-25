В результате ДТП в Удмуртии погиб лыжник, его товарищи по команде травмированы

24 сентября на 19-м км объездной дороги Ижевска произошло ДТП, в котором погиб один из молодых спортсменов, возвращавшихся с соревнований.

По информации ГИБДД по Удмуртии, причиной происшествия послужил разрыв шины задней оси автомобиля «Лада Гранта», на котором лыжники из команды Малопургинского района ехали с соревнований в Югдоне. Транспорт им не предоставили, поэтому им пришлось добираться на личном автомобиле тренера.

«Водитель не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.264 УК РФ, санкции предусматривают лишение свободы до пяти лет», — приводит «Коммерсант» слова начальника первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина.

В результате ДТП погиб спортсмен Иван Клековкин, семь человек были доставлены в больницу с травмами. В машине «Лада Гранта» также находились спортсмены Дмитрий Матвеев, Максим Васильев и его отец, тренер.