Аронян и Дин Лижэнь сыграли вничью в предпоследней партии финала КМ по шахматам

25 сентября в Тбилиси состоялась третья партия финального матча Кубка мира по шахматам между Левоном Ароняном из Армении и Дином Лижэнем из Китая. Белые фигуры были у армянского гроссмейстера.



По ходу партии ни одному из соперников не удалось получить серьёзного перевеса. Если во второй партии Лижэнь, играя белыми, был в шаге от поражения, но в цейтноте сумел сыграть вничью, то на этот раз шла равная позиционная борьба. В итоге партия закончилась ничьей на 31-м ходу.



Общий счёт также равный — 1,5-1,5. Если 26 сентября шахматисты снова сыграют вничью, то 27-го состоится тай-брейк, который определит победителя.