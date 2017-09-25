Финское антидопинговое агентство проведет обучение членов комитета РУСАДА по TUE

В рамках реализации мер, предусмотренных «дорожной картой» восстановления РУСАДА, 31 августа 2017 года Наблюдательный совет утвердил новый состав Комитета по терапевтическому исключениям РУСАДА, в который вошли пять экспертов, каждый из которых является признанным специалистом в своей области – спортивной медицине, кардиологии, неврологии, эндокринологии и пульмонологии.

“По решению ВАДА в ноябре 2017 года Финское антидопинговое агентство проведет обучение всех членов нашего Комитета практикам и процедурам терапевтического использования. Ожидаю, что такое международное сотрудничество будет активно развиваться и дальше”, — приводит слова председатель Комитета по терапевтическим исключениям РУСАДА Виктории Бадтиевой пресс-служба организации.

В настоящий момент обработку заявок российских спортсменов на получение терапевтических исключений проводят специалисты Антидопингового агентства Великобритании.