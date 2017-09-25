Биатлонистка Вирер покорила вулкан Этна на Сицилии

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер совершила восхождение на действующий вулкан Этна на острове Сицилия. Спортсменка поднялась на высоту 3320 метров над уровнем моря, о чём сообщила на своей странице в «Инстаграме», проиллюстрировав запись множеством фотографий.

27-летняя итальянка является бронзовым призёром Олимпиады 2014 года в смешанной эстафете, обладательницей малого кубка мира 2016 года в зачёте индивидуальных гонок, а также трёхкратным призёром чемпионатов мира по биатлону.

Фото доступно в «инстаграме» Доротеи Вирер.