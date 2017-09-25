Россия призвала СПЧ ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов, выступая в понедельник на проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), привлёк внимание участников к нарушениям прав российских спортсменов со стороны ряда международных структур. Многие члены российской олимпийской команды и вся паралимпийская сборная были отстранены от участия в летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро из-за обвинений, ни одно из которых до сих пор не подтвердилось.

«Рассчитываем, что не соответствующие универсальным общепризнанным нормам в области прав человека действия спортивных федераций, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Международного паралимпийского комитета (МПК) и других международных структур, приведшие к дискриминационным нарушениям прав российских спортсменов, включая спортсменов-инвалидов, получат адекватную оценку в контексте прав человека.

Две недели назад была опубликована очередная информация о том, что ни один из спортсменов, фигурировавших в нашумевшем докладе Макларена, не уличён в применении допинга. Это укрепляет сомнения в правдивости и беспристрастности расследования ВАДА», — приводит слова Викторова ТАСС.

Он также призвал специальные процедуры СПЧ и верховного комиссара ООН по правам человека «обратить внимание на вопросы соблюдения прав спортсменов на крупных спортивных состязаниях, в том числе с точки зрения недискриминационного отношения к ним».