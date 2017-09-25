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Мутко: что касается РУСАДА, то «дорожная карта» выполнена

25 сентября 2017, понедельник. 21:06 Другие

По итогам заседания исполкома, состоявшегося 24 сентября в Париже, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подчеркнуло, что РУСАДА надо продолжить работу по выполнению критериев «дорожной карты» для восстановления соответствия кодексу организации. ВАДА ждёт от России признания выводов доклада Макларена и допуска к опечатанным пробам Московской лаборатории. Кроме того, сообщалось, что ВАДА проведёт аудит РУСАДА на неделе с 25 сентября. Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей ВАДА, которое пройдёт в Сеуле.

Решение ВАДА прокомментировал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Что касается РУСАДА, то «дорожная карта» выполнена, остаются вопрос аудита и заседание совета учредителей ВАДА. Идёт следствие, и мы на него влиять не можем. Они ведь не могут правду сказать: в некоторых странах следствие идёт по 5-6 лет, и никто никаких претензий не предъявлял.

Мы ещё раз говорим о том, что мы согласились с выводами профессора Макларена, с точки зрения работы РУСАДА и Московской лаборатории. Только мы свою оценку даём, это не госпрограмма.

Мы считаем, что у такой страны, как Россия, должна быть своя сильная антидопинговая организация. Мы сделали всё, чтобы сделать её независимой. Каким боком потом эта независимость может выйти и кто за неё ответит — я пока смутно даю себе на это ответ. РУСАДА и лаборатория были независимыми и работали по лекалам ВАДА, по их стандартам. И только в руках ВАДА есть методы контроля. И никакой юридической зависимости между властью в стране и работой антидопинговой организации нет. У нас есть одна святая обязанность — платить деньги, и раз в год мы платим», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».

ВАДА: РУСАДА до восстановления осталось выполнить три пункта «дорожной карты»
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Виталий Мутко ВАДА Допинг
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25 сентября 2017, понедельник
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