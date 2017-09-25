Столбова, Климов, Коляда и Туктамышева выступят на Finlandia Trophy

6-8 октября в Эспоо (Финляндия) пройдёт турнир серии «челлендж» по фигурному катанию Finlandia Trophy 2017. Состав участников соревнований опубликован на официальном сайте ISU. В российской заявке олимпийские чемпионы в команде Ксения Столбова и Фёдор Климов, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и победитель мемориала Ондрея Непалы – 2017 Михаил Коляда.

Фигурное катание. Турнир «Челлендж серии» Finlandia Trophy

Российские участники

Мужчины. Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Петров (запасной — Андрей Лазукин).

Женщины. Алёна Леонова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева.

Пары. Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Ксения Столбова/Федор Климов (запасные – Наталья Забияко/Александр Энберт).

Танцы на льду. Александра Степанова/Иван Букин, Бетина Попова/Сергей Мозгов.