USOC: спортсмены США готовятся поехать на Олимпиаду-2018 в Корею

Из-за обострившихся политических взаимоотношений между США и КНДР исполнительный директор Олимпийского комитета США (USOC) Скотт Блэкмун на пресс-конференции вынужден был в очередной раз отвечать на вопрос о том, собираются ли американские спортсмены ехать на Олимпиаду-2018, которая пройдёт в непосредственной близости от КНДР.

«Если произойдёт немыслимое и случится конфликт между странами, то участие в Играх станет проблемой не для USOC, а для МОК и правительств наших стран. Мы готовимся поехать на Олимпиаду. Мы понимаем, что у отдельных спортсменов могут возникнуть вопросы и проблемы, но наша работа в качестве Национального олимпийского комитета США заключается в том, чтобы дать им возможность выступить на Играх и не испытывать никакого дискомфорта при этом. В данный момент нет причин не ехать. Если это изменится, уверен, что мы будем в числе первых, кто это узнает. Но изменений не ожидается», — приводит слова Блэкмуна USA Today.