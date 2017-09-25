Коляда: случай с моей короткой программой в Братиславе — это нештатная ситуация

Российский фигурист Михаил Коляда благодаря чисто исполненному в произвольной программе дорогостоящему четверному лутцу сумел одержать победу на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, несмотря на 10-е место после проваленной короткой программы. Спортсмен рассказал о том, как пережил неудачу, находясь на соревнованиях без тренера Валентины Чеботарёвой.

«Было тяжело. Честно скажу, находился в каком-то смятении. Пришёл в гостиничный номер и не знал, что делать. Голова пустая, мыслей никаких, прокат программы перед глазами маячит. Думал, с ума сойду. Справился. В какой-то момент решил: «А чего я загоняю себя? Это предсезонные, можно сказать, тестовые соревнования, где можно всё пробовать. И когда, если не сейчас и не здесь?» И быстро отошёл. На следующее утро проснулся, и всё было нормально.

Мы созвонились с тренером. Валентина Михайловна сказала: «Всё бывает, надо уметь перебарывать себя в такие моменты». На соревнованиях нельзя абсолютно от всего быть застрахованным. Случается, свет гаснет на льду, костюм лопнет. Да всё что угодно может произойти. И надо быть готовым к любым неожиданностям, нештатным ситуациям и знать, что делать дальше. Случай с моей короткой программой — это тоже нештатная ситуация, недоразумение, и такое больше не повторится.

Когда приезжаешь на соревнования, то с тренером ты или без тренера, это уже не так важно, потому что любой старт подводит итог работы. Всё что было сделано — сделано до того, как ты вышел здесь на лед. Как у нас говорят, поздно пить «Боржоми», когда почки отваливаются. Видимо, в короткой программе мы где-то недоработали. Сейчас вернёмся в Питер, проанализируем, разберём и через две недели выйдем на старт в Финляндии», — приводит слова Коляды пресс-служба ФФККР.