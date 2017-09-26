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Трефилов: гандболистки РФ готовятся к серьёзным боевым действиям

26 сентября 2017, вторник. 00:25 Другие

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов перед стартовыми матчами отборочного турнира к чемпионату Европы с командами Португалии (28 сентября в Москве) и Австрии (30 сентября в пригороде Вены) не согласен с мнением о том, что олимпийским чемпионкам гарантировано место на чемпионате Европы.

«Эксперты делают такие выводы, озираясь на Рио. А у меня из той команды осталось всего три человека, а было — 17. Сейчас вызваны те, кто никогда не выступал на уровне сборных, люди из ближайшего резерва. Теперь они вышли на первый план. Это смена поколений. На самом деле, мы упустили важный момент. Этот цикл нужно было запустить раньше. После Олимпиады попытались как-то успешно отыграть на чемпионате Европы. Получилось неудачно — потеряли год. Уже тогда надо было натаскивать через чемпионат нынешний состав.

Пока ничего не свершилось — нечего об этом говорить. Это равносильно обсуждениям того, когда должен родиться ребёнок. О нём столько говорят, а роды могут и неудачно пройти. Поэтому давайте мы сначала отберёмся в финальную часть, а потом начнём обсуждения. Конечно, многие говорят, что ближайшие соперники не очень высокого уровня. Ну с Португалией ещё можно согласиться, а Австрия? Там огромные традиции и неизвестно, как нас встретят.

Здесь всё просто: все хотят взять верх над лидером. А кто на кого страх нагоняет… я не знаю, не спрашивал. Но на всякий случай мы готовимся к серьёзным боевым действиям. (Смеётся). На соперниц не оглядываемся, пляшем от своих задач — необходимо занять одно из самых высоких мест. К тому же, знаем, что будет непросто. Проблем хватит, причём не только на поле, но и за его пределами. И это касается как европейского, так и мирового чемпионата», — приводит слова Трефилова RT.

Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная России - Гандбол Евгений Трефилов
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