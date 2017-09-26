М. Фуркад снялся в ролике для французского бренда одежды

Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад второй год подряд представил коллекцию одежды осень-зима-2017/18 французского бренда Rossignol Apparel. Съёмки прошли в «знаковых местах» Парижа, как написал сам Фуркад, выложив видео на своей станице в «Инстаграме». В показанной одежде биатлониста привлекает сочетание городского стиля с интенсивностью зимних видов спорта.

Видео доступно в «Инстаграме» Мартена Фуркада.