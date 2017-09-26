Крамник проиграл американцу Тарджану в третьем раунде турнира в Англии

Российский гроссмейстер Владимир Крамник уступил американцу Джеймсу Тарджану в противостоянии третьего раунда шахматного турнира на острове Мэн (Англия). Россиянин играл чёрными фигурами, партия завершилась на 56-м ходу в пользу представителя США.



Норвежец Магнус Карлсен победил американца Джеффри Сюна, а украинец Павел Эльянов выиграл у немца Фалько Биндриха.



После трёх раундов турнира лидируют четверо шахматистов – Карлсен, Эльянов, Рустам Касымджанов из Узбекистана и американец Александр Лендерман (все – по 3 очка). В активе Крамника 1 балл.