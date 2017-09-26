Водяницкий, Кирилюк и Пузанов выиграли чемпионат России в классе эМ-Ка

Подошёл к концу X Открытый чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт эМ-Ка. Победу одержали действующие чемпионы — экипаж президента Ассоциации класса эМ-Ка Николая Водяницкого (Алиса Кирилюк, Игорь Пузанов) — 28 очков.
Второе место заняла команда Александры Петерсон (Сергей Дисюкевич, Владимир Маянцев) — 39 очков. Третью строчку удержал экипаж Сергея Соболева (Максим Шереметьев, Павел Сысоев) — 46 очков.
В пятёрку также вошли команды Александра Ежкова (65) и Игоря Рытова (66).