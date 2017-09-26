Скончался один из участников Варшавского марафона

Организаторы Варшавского марафона, который состоялся 24 сентября, сообщили о смерти одного из участников забега.

«Один из участников марафона потерял сознание на трассе. Ему была оказана немедленная помощь, машина скорой помощи прибыла через полторы минуты. Спортсмен был доставлен в больницу, но спасти его не удалось», — сообщает официальный сайт Варшавского марафона.

Победителем традиционного Варшавского марафона, участие в котором приняли 8833 человека, стал польский спортсмен Блажей Бжезински (2:11.27).