Сборные России и Португалии по мини-футболу сыграли вничью – 3:3. Фоторепортаж

25 сентября на площадке УСК «Подмосковье» в Щёлково национальные сборные России и Португалии по мини-футболу провели первый из двух запланированных товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату Европы – 2018 в Любляне, куда обе команды успешно квалифицировались. Встреча завершилась вничью — 3:3. В ходе матча россияне отыгрались со счёта 1:3 благодаря голам Ивана Милованова и Ивана Чишкалы.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии матча Россия — Португалия, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.

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