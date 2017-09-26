100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Савкина, Потапова, Тиханова, Орябинская вышли в финал ЧМ в безрульной четвёрке

26 сентября 2017, вторник. 11:47 Другие

В Сарасоте (США) стартовал чемпионат мира по академической гребле. Россиянки Алевтина Савкина, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова и Елена Орябинская вышли в финал в безрульной четвёрке, выиграв свой заезд с результатом 6,35,79.

Четвёрка парная в составе Андрея Потапкина, Александра Вязовкина, Николая Пименова и Павла Сорина вышла в полуфинал с третьего место. Владислав Рябцев в одиночке пробился в четвертьфинал, став вторым.

В легковесной безрульной двойке Никита Болозин и Алексей Кияшко не смогли попасть в финал напрямую и выступят в квалификационном раунде.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Владислав Рябцев
Новости. Другие
26 сентября 2017, вторник
12:02 На турнире по борьбе памяти Кудухова произошла массовая драка
11:47 Савкина, Потапова, Тиханова, Орябинская вышли в финал ЧМ в безрульной четвёрке
11:43 Рукавицын: жаль, что Саханович не нашла в себе сил сообщить об уходе лично
11:31 Корейская федерация банков выкупит билеты на ОИ-2018 на сумму $ 878 тыс.
10:30 Сборные России и Португалии по мини-футболу сыграли вничью – 3:3. Фоторепортаж
10:16 Скончался один из участников Варшавского марафона
09:51 Плющенко: вижу, что Саханович хочет вернуться в элиту фигурного катания
09:38 Саханович: я собиралась заканчивать карьеру, но Плющенко меня переубедил
09:24 Гараев завоевал золото на юношеском ЧЕ по тяжёлой атлетике в Приштине
09:02 Водяницкий, Кирилюк и Пузанов выиграли чемпионат России в классе эМ-Ка
02:41 Крамник проиграл американцу Тарджану в третьем раунде турнира в Англии
01:00 М. Фуркад снялся в ролике для французского бренда одежды
00:43 Боброва и Соловьёв просят подсказать идею для показательного номера
00:25 Трефилов: гандболистки РФ готовятся к серьёзным боевым действиям
25 сентября 2017, понедельник
23:37 Коляда: случай с моей короткой программой в Братиславе — это нештатная ситуация
23:17 USOC: спортсмены США готовятся поехать на Олимпиаду-2018 в Корею
22:25 Столбова, Климов, Коляда и Туктамышева выступят на Finlandia Trophy
22:02 Медведева: важно кататься без ошибок, чтобы рассказать свою историю на льду
21:41 Трефилов: женский чемпионат России по гандболу похож на рваное одеяло
21:24 Сборные России и Португалии по мини-футболу сыграли вничью в товарищеском матче
21:06 Мутко: что касается РУСАДА, то «дорожная карта» выполнена
20:30 Россия призвала СПЧ ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов
19:24 Биатлонистка Вирер покорила вулкан Этна на Сицилии
18:44 Соревновавшимся в Крыму британским хайдайверам запретили въезд на Украину
18:21 Финское антидопинговое агентство проведёт обучение членов комитета РУСАДА по TUE
18:12 Аронян и Дин Лижэнь сыграли вничью в предпоследней партии финала КМ по шахматам
17:55 В результате ДТП в Удмуртии погиб лыжник, его товарищи по команде травмированы
17:22 Украина поддержала требование отстранить Россию от ОИ-2018
17:06 Пак: чтобы поднять лыжи в стране, надо обучать детских тренеров, и мы это делаем
16:15 Российские дуэты проиграли в 1/4 финала турнира по кёрлингу в Канаде
16:11 Жуков: никаких оснований предполагать, что ОИ-2018 не состоятся, нет
15:44 Чернышёв избран первым вице-президентом Федерации бобслея России
14:41 МФК «Спартак» сыграет с «Сибиряком» в 1/8 финала Кубка России
13:42 Сливко: конечно, я хочу попробовать свои силы на Олимпиаде-2018
13:39 Трефилов: гандболистки у нас плюмажные, из мягкого зефира сделанные
12:17 Пак: навестил Олю Медведцеву. Бодра и весела!
11:44 Черкасов занял седьмое место на этапе Кубка Европы по дзюдо в Белграде
10:39 Кайшева: у нас как будто есть какое-то соперничество с Резцовой
10:29 К. Резцова: над последним кругом мне ещё работать и работать
10:23 Стрельцов: в эстафете я находился не в лучшей форме, но смог отстоять медаль
10:14 Цветков: мне было тяжеловато стрелять стоя
10:01 Малышко: большой плюс, что с нами на тренировках работала Мякяряйнен
09:49 Ризаев и Посадских победили на чемпионате России по ВМХ-фристайлу
09:48 Неляпенко завоевал бронзу на юношеском ЧЕ по тяжёлой атлетике в Приштине
09:41 Водяницкий, Кирилюк и Пузанов лидируют на чемпионате России в классе эМ-Ка
Все новости RSS
Партнерский контент