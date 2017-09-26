Савкина, Потапова, Тиханова, Орябинская вышли в финал ЧМ в безрульной четвёрке

В Сарасоте (США) стартовал чемпионат мира по академической гребле. Россиянки Алевтина Савкина, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова и Елена Орябинская вышли в финал в безрульной четвёрке, выиграв свой заезд с результатом 6,35,79.

Четвёрка парная в составе Андрея Потапкина, Александра Вязовкина, Николая Пименова и Павла Сорина вышла в полуфинал с третьего место. Владислав Рябцев в одиночке пробился в четвертьфинал, став вторым.

В легковесной безрульной двойке Никита Болозин и Алексей Кияшко не смогли попасть в финал напрямую и выступят в квалификационном раунде.