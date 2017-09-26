На турнире по борьбе памяти Кудухова произошла массовая драка

На турнире по вольной борьбе памяти двукратного призёра Олимпийских игр, четырёхкратного чемпиона мира, чемпиона Европы Бесика Кудухова в Краснодаре произошла массовая драка. Всё началось с потасовки одного из борцов с тренером соперника, который был недоволен действиями спортсмена, а затем конфликт перерос в массовую стычку.

Видео доступно в аккаунте Grebennikov Wresting Team в Youtube.

27-летний Бесик Кудухов трагически погиб в автокатастрофе на федеральной трассе под Армавиром 29 декабря 2013 года.