Россияне — 6-е в командных соревнованиях байдарок-одиночек на ЧМ во Франции

Словаки Матей Бенус, Александер Слафковски и Михал Мартикан победили в командных соревнованиях каноэ-одиночек на чемпионате мира по гребному слалому во Франции с результатом 95,44 секунды. Россияне Кирилл Сеткин, Виталий Максимов и Дмитрий Храмцов стали 12-ми (+22,73).

В женских соревнованиях первенствовали британки Мэллори Франклин, Кимберли Вудс и Эйлид Гибсон (117,63). Россиянки Зульфия Сабитова, Полина Мухгалеева и Алсу Миназова стали шестыми (+11,27).

В командных соревнованиях байдарок-одиночек победу одержали немки Жасмин Шорнберг, Рикарда Функ, Лиза Фритше (103,60). Россиянки Мария Харитонова, Ксения Крылова и Екатерина Перова стали 12-ми (+17,10). У мужчин победили чехи Иржи Прскавец, Ондрей Тунка и Вит Приндис (93,06). Россияне Павел Эйгель, Никита Губенко и Сергей Маймистов — шестые (+4,22).

В командных соревнованиях каноэ-двоек золото выиграли французы Гатье Клаусс/Матье Пеше, Николя Скьяниманико/Уго Кайльхоль, Пьер Пикко/Уго Бисо (104,99).