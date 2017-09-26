Ковпанец: Перкинс сможет выступать за сборную России на ЧМ с 2019 года

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что двукратный чемпион мира по велоспорту Шейн Перкинс сможет представлять Россию на чемпионатах мира не ранее 2019 года. 26 сентября Международный союз велосипедистов подтвердил российское спортивное гражданство Перкинса, ранее выступавшего за Австралию.

«На чемпионате мира он сможет выступать за нашу команду с 2019 года», — приводит слова Ковпанца «Р-Спорт».

Перкинс сможет выступить за Россию на чемпионате Европы, который пройдёт в Берлине 18-22 октября.