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Ковпанец: Перкинс сможет выступать за сборную России на ЧМ с 2019 года

26 сентября 2017, вторник. 16:12 Другие

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что двукратный чемпион мира по велоспорту Шейн Перкинс сможет представлять Россию на чемпионатах мира не ранее 2019 года. 26 сентября Международный союз велосипедистов подтвердил российское спортивное гражданство Перкинса, ранее выступавшего за Австралию.

«На чемпионате мира он сможет выступать за нашу команду с 2019 года», — приводит слова Ковпанца «Р-Спорт».

Перкинс сможет выступить за Россию на чемпионате Европы, который пройдёт в Берлине 18-22 октября.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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26 сентября 2017, вторник
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