Прямая видеотрансляция матча мужской гандбольной Суперлиги «Каустик» — «Сунгуль»

Волгоградский «Каустик» сегодня, 26 сентября, на своей площадке примет «Сунгуль» из Снежинска в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Матч начнётся в 18:30 по московскому времени.

Подопечные Дмитрия Бочарникова занимают девятое место в турнирной таблице, набрав в двух матчах 1 очко. В активе коллектива Сергея Тяктева 3 очка после 3 встреч. «Сунгуль» располагается на шестой позиции.

Посмотреть прямую видеотрансляцию этой встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.