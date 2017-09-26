Обладатель Кубка мира по шахматам определится на тай-брейке

Армянин Левон Аронян чёрными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в четвёртой партии финала Кубка мира по шахматам в Тбилиси (Грузия). Первые три партии решающего противостояния также завершились вничью. Таким образом, обладатель титула станет известен по итогам тай-брейка, который пройдёт завтра, 27 сентября.

На тай-брейке шахматисты проведут две партии с контролем времени 25 минут и 10 секунд на ход, затем, если счёт останется равным, две партии с контролем времени 10 минут и 10 секунд на ход, затем две партии с контролем времени 5 минут и 3 секунды на ход. Если и тогда победитель не определится, то спортсменов ждёт так называемый армагеддон.

Напомним, что благодаря выходу в финал Аронян и Дин Лижэнь завоевали путёвки на турнир претендентов, который пройдёт в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.