Трамп: людей интересуют не матчи НФЛ, а будет ли проявлено неуважение к США

Президент США Дональд Трамп похвалил игроков клуба НФЛ «Даллас», которые перед матчем с «Аризоной» сначала опустились на одно колено, а во время исполнения гимна США встали.



«Рейтинги НФЛ падают. Людей интересуют не сами матчи а то, будет ли в очередной раз проявлено неуважение к нашей стране и её символам.



Я ещё никогда не слышал такого недовольного гула, который был на стадионе, когда все игроки и тренеры „Далласа“ опустились на колено. Это разозлило людей по-настоящему. Но зато потом вся команда поднялась и слушала гимн стоя. Это заслуживает уважения, ведь мы любим нашу страну», — написал Трамп на своей странице в сети «Твиттер».

Напомним, что на прошлой неделе Трамп призвал владельцев клубов увольнять игроков, которые не встают во время исполнения гимна США перед матчами НФЛ.