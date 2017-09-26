М. Фуркад станет знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде в Пхёнчхане

Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону Мартен Фуркад станет знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Франции. Такое решение было принято на собрании совета директоров комитета, которое состоялось сегодня, 26 сентября.

Церемония представления Фуркада в качестве знаменосца и олимпийской сборной Франции пройдёт 4 октября в Париже.

Напомним, что Мартен ранее заявлял, что намерен завершить карьеру после Олимпиады в Пхёнчхане.