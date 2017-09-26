ВАДА приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже

Всемирное антидопинговое агентство временно приостановило аккредитацию парижской антидопинговой лаборатории, сообщает официальный сайт организации. С 24 сентября лаборатории запрещено проводить любую антидопинговую деятельность, включая анализ мочи и крови.

Независимый комитет ВАДА начал дисциплинарное расследование в отношении французской лаборатории. По его окончании комитет даст рекомендации главе исполкома ВАДА по статусу и аккредитации.



На время отстранения все образцы, которые уже находятся в лаборатории, должны быть переданы в другую лабораторию, имеющую аккредитацию ВАДА.