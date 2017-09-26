«Каустик» и «Сунгуль» сыграли вничью в матче мужской Суперлиги по гандболу

Волгоградский «Каустик» в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке сыграл вничью с «Сунгулем» из Снежинска со счётом 24:24. В составе хозяев 9 голов в активе Михаила Виноградова, а ещё 8 забил Андрей Мазаев. У гостей 9 раз отличился Сергей Кузьмин.

Волгоградцы добились второй ничьей при одном поражении, а «Сунгуль» один матч выиграл, один проиграл и два завершил с ничейным счётом.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

«Каустик» (Волгоград) — «Сунгуль» (Снежинск) — 24:24 (14:10).