Сборная России по мини-футболу уверенно победила Португалию в товарищеском матче

Сборная России по мини-футболу уверенно переиграла команду Португалии во втором товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу подопечных Сергея Скоровича.
Накануне сборные России и Португалии сыграли вничью — 3:3.
Мини-футбол. Товарищеские матчи. Щёлково, Россия
Россия — Португалия — 7:3 (4:2)
Голы: Рикардиньо, 2 (0:1), Коэльо, 5 (0:2), Чишкала, 6 (1:2), Эдер Лима, 10 (2:2), Асадов, 12 (3:2), Асадов, 19 (4:2), Эдер Лима, 29 (5:2), Бруно Коэльо, 35 (5:3), Давыдов, 37 (6:3), Милованов, 37 (7:3).
Равный бой. Шикарный гол Рикардиньо не помог обыграть Россию
Рикардиньо показал российским болельщикам, почему его считают лучшим в мире. А Россия доказала, что лучшего игрока мира не боится.