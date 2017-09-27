Парижская лаборатория лишена аккредитации после анализа проб бодибилдеров

Генеральный секретарь Французского антидопингового агентства Матье Теоран рассказал, что стало причиной временного приостановления аккредитации антидопинговой лаборатории в Париже.

«Вопросы к антидопинговой лаборатории в Париже возникли после анализа около 80 проб бодибилдеров. В некоторых из них были обнаружены сразу 17 запрещённых веществ. В одной из проб содержание стероида превысило обычные для положительных образцов показатели в 200 раз. Это привело к попаданию следов препарата на анализатор, а из-за его плохой очистки ещё две пробы оказались испорчены.

Все пробы были перепроверены, поэтому ни один чистый спортсмен не пострадал. Информация о нарушениях была передана в ВАДА", — приводит слова Теорана АР.