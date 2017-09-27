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Скорович: во втором матче с Португалией получилось шикарное зрелище

27 сентября 2017, среда. 00:35 Другие

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович поделился впечатлениями от победы своей команды над португальцами со счётом 7:3 в товарищеском матче.

«Матч получился очень интересным для болельщиков, но начинаем опять плохо, концентрация внимания потеряна. А португальцы, наоборот, вышли мобилизованными. А мы, видимо, посчитали, что скажется то, что они долго и трудно добирались в Щёлково, надели футболки, и матч начался. А они были очень мобильны, мы же вообще не включились в игру, не успевали, плохо двигались. А если допускаешь ошибки против такой команды, тебя ждёт расплата. Ошибки и получились результативными.

Надо было менять ситуацию, тогда включились. Тем и ценна команда, коллектив, когда он может объединиться в трудной ситуации. Все говорят о рейтинге, но сам по себе он не играет в футзал. Приятно находиться наверху, когда ты в отпуске, где-то на берегу моря или в лесу. А здесь мы работаем, делаем результат. И соперник один из лучших в Европе, в его составе лучший футзалист планеты, яркая звезда, которая делает наш вид спорта краше. Радует, что мы выиграли, даже крупно.

В первом тайме мы переломили игру и ушли на перерыв в роли победителей с комфортным отрывом, во втором выстояли в какой-то момент. А дальше мы справились с задачей не ошибаться, не пропускать, не помогать сопернику. В середине тайма мы начали вообще переигрывать соперника, пошли атаки, пришла уверенность, стали играть в свойственной манере. Победа 7:3 выглядит красиво, но на самом деле наша команда работала пусть и не с первой, но до последней минуты. Такой подход мне нравится. Думаю, получилось шикарное зрелище», — приводит слова Скоровича официальный сайт Ассоциации мини-футбола России.

Подъём с переворотом. Россия отправила Португалию домой на щите
Сборная России по мини-футболу в домашнем матче одержала прекрасную волевую победу над Португалией, превратив печальные 0:2 в яркие 7:3.
Источник: Ассоциация мини-футбола России Сообщить об ошибке
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Сборная России - Мини-футбол Сергей Скорович
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