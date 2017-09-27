Шаяхметов: исполнительское мастерство у сборной России было повыше

Капитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов рассказал, что помогло его команде переломить ход второго товарищеского матча с португальцами и добиться победы со счётом 7:3.

«То, что сразу не вошли в игру, было видно. Минуты две-три команда раскачивалась, не получался прессинг, были дыры в обороне. Но мы с этим справились, перебороли себя, включили скорости, добавили мощи, забили первый быстрый гол, потом второй.

Получилась очень зрелищная игра. Проблемы в том, что дали много создать сопернику сегодня, но исполнительское мастерство было у нас повыше. Выполнили установку тренера, продемонстрировали техническое мастерство, чего нам не хватало днем ранее", — приводит слова Шаяхметова официальный сайт Ассоциации мини-футбола России.