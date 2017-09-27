Крамник одержал победу в четвёртом раунде турнира на острове Мэн

Россиянин Владимир Крамник одержал победу над Алтан-Улзий Енхтуул из Монголии в четвёртом раунда шахматного турнира на острове Мэн (Англия).

Один из лидеров соревнований действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с Рустамом Касымджановым из Узбекистана.

После четырёх раундов лидируют Карлсен, Павел Эльянов (Украина), Сантош Гуджрати Видит (Индия), Касымджанов, Лоран Фрессине (Франция), Хулио Эрнесто Гранда Суньига (Перу) и Александр Лендерман (США), набравшие по 3,5 очка.

Лучший из россиян, Александр Рязанцев, отстаёт от лидеров на 0,5 балла. В активе Крамника 2 очка. Турнир завершится 1 октября.