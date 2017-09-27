Болозин и Кияшко вышли в финал ЧМ в легковесной безрульной двойке

В Сарасоте (США) продолжается чемпионат мира по академической гребле. Россияне Никита Болозин и Алексей Кияшко вышли в финал в легковесной безрульной двойке со вторым результатом (6.41,75). Первыми в квалификации стали итальянцы (6.40,42).

Анастасия Лебедева и Анастасия Янина пробились в полуфинал в легковесной парной двойке с четвёртым результатом (7.03,61).



Антон Куранов и Назар Лифшиц не смогли выйти в полуфинал в легковесной парной двойке. В своём отборочном заезде они продемонстрировали четвёртый результат.