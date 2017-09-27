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Болозин и Кияшко вышли в финал ЧМ в легковесной безрульной двойке

27 сентября 2017, среда. 11:06 Другие

В Сарасоте (США) продолжается чемпионат мира по академической гребле. Россияне Никита Болозин и Алексей Кияшко вышли в финал в легковесной безрульной двойке со вторым результатом (6.41,75). Первыми в квалификации стали итальянцы (6.40,42).

Анастасия Лебедева и Анастасия Янина пробились в полуфинал в легковесной парной двойке с четвёртым результатом (7.03,61).

Антон Куранов и Назар Лифшиц не смогли выйти в полуфинал в легковесной парной двойке. В своём отборочном заезде они продемонстрировали четвёртый результат.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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27 сентября 2017, среда
11:06 Болозин и Кияшко вышли в финал ЧМ в легковесной безрульной двойке
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