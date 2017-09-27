Команда Краснодарского края проиграла в третьем матче Суперкубка по кёрлингу

В Сочи продолжается Суперкубок по кёрлингу среди мужских команд, который является отборочным на чемпионат Европы и олимпийскую квалификацию. В третьем туре команда Московской области со скипом Александром Ерёминым победила сборную Краснодарского края (скип — Евгений Архипов) со счётом 8:5.

Сборная Санкт-Петербурга (скип – Алексей Тимофеев) оказалась сильнее команды Москвы (скип — Алексей Стукальский) со счётом 6:4.

После первого круга лидируют команды Краснодарского края и Санкт-Петербурга, одержавшие по две победы.