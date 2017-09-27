Министерство спорта Великобритании проведёт проверку классификации паралимпийцев

Министерство культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании проведёт проверку нынешней системы классификации паралимпийцев, сообщает Inside the Games. На минувшей неделе в британских СМИ появилась информация о том, что некоторые британские паралимпийцы делали операции по укорачиванию конечностей, чтобы таким образом обеспечить себе преимущество над соперниками.

Министерство проведёт слушание по этому вопросу 31 октября. Участие в процессе примут 11-кратная чемпионка Паралимпийских игр Танни Грей-Томпсон и исполнительный директор Британской паралимпийской ассоциации Тим Холлингсворт.