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Министерство спорта Великобритании проведёт проверку классификации паралимпийцев

27 сентября 2017, среда. 13:54 Другие

Министерство культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании проведёт проверку нынешней системы классификации паралимпийцев, сообщает Inside the Games. На минувшей неделе в британских СМИ появилась информация о том, что некоторые британские паралимпийцы делали операции по укорачиванию конечностей, чтобы таким образом обеспечить себе преимущество над соперниками.

Министерство проведёт слушание по этому вопросу 31 октября. Участие в процессе примут 11-кратная чемпионка Паралимпийских игр Танни Грей-Томпсон и исполнительный директор Британской паралимпийской ассоциации Тим Холлингсворт.

Обрезанные наглухо. И это им ещё мельдоний не давали
Британские паралимпийцы подрезали себе конечности, чтобы выступать против более слабых соперников. Да-да, у которых вообще нет рук и ног.
Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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Паралимпиада
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