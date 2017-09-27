Обуховский: в Ливиньо у нас всё получилось. Жду премьеры фильма!

Вице-чемпион России по маунтинбайку в дисциплине фокросс Александр Обуховский прокомментировал своё первое участие в съёмках проекта RideThePlanet.



«Для меня велосипед — это образ жизни и, конечно же, спорт. В Италии с командой RideThePlanet я впервые участвовал в съёмках. Съёмочный процесс довольно сильно отличается от свободного катания с друзьями в горах или в парках.

Во время съёмок очень важно координировать действия всей команды – райдеров, операторов, фотографов, здесь все работают на единый результат. Считаю, что в Ливиньо у нас это получилось. Мы провели отличные 10 дней, много где побывали, покатались и отсняли хороший материал.



В Ливиньо очень красиво, отличный климат для катания на велосипеде и тренировок в это время года. В регионе хорошая инфраструктура, для велосипедистов всё очень чётко и продуманно. С нетерпением жду премьеры фильма о наших приключениях»! — цитирует Обуховского официальный сайт RideThePlanet.