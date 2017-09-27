Новиков: для ГЧП необходимо создать нормальные и прозрачные правила игры

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков на первом заседании комиссии по государственно-частному партнёрству (ГЧП), созданной при комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму, рассказал о ходе строительства спортивных объектов по стране и о сложностях в этом процессе.

«В последние 10 лет мы довольно активно продвигали строительство спортивных объектов на федеральные и региональные средства. Были выделены небольшие деньги из внебюджетных источников, но это была „капля в море“. Мы увеличили практически на 70 тысяч количество различных построенных объектов. Сегодня в России насчитывается 221 тысяча объектов спорта. Мы превысили показатели, которые были в советское время.

Государство сегодня не может финансировать все объекты, которые уже построены и которые нуждаются в этом. Это острая проблема содержания и эксплуатации спортивных объектов. Для государственно-частного партнёрства необходимо создать нормальные и прозрачные правила игры", — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.