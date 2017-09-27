Смирницкий: Новосибирская и Воронежская области получат субсидию по ГЧП

Заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта РФ Сергей Смирницкий на первом заседании комиссии по государственно-частному партнёрству, созданной при комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму, рассказал о поступающих заявках на инвестиции из регионов.



«На сегодняшний день мы провели все процедуры с заявками от регионов на инвестиции по государственно-частному партнёрству на 2018 год. Тема для регионов привлекательная, но новая, поэтому были и взлёты, и падения. На практике мы увидели, что многие регионы не смогли собрать дополнительную документальную базу и не приняли участия. Хотя это не неподъёмная база, регионы, и бизнес мы не подвергаем давлению. К нам на 2018 год вышли Новосибирская и Воронежская области, и они по результату всех рассмотрений получат субсидию, которую разделят между ними», — передаёт слова Смирницкого корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.