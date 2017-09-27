Бейсболист купил болельщику соперников чипсы, которые рассыпал во время матча

Игрок бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» Эддисон Рассел во время матча MLB с «Сент-Луисом», пытаясь поймать мяч, прыгнул на трибуны и ногой случайно задел лоток с кукурузными чипсами начос в руках одного из болельщиков соперника. В результате закуска рассыпалась, а соус испачкал нескольких зрителей и самого бейсболиста.

После матча Эддисон Рассел купил порцию начос и отдал её болельщику, после чего пожал ему руку и сфотографировался с ним.

Посмотреть курьёзный момент можно в YouTube FOX Sports Midwest.